Projeções dão vitória de Obama no Estado de Iowa O democrata Barack Obama derrotou o rival republicano John McCain na disputa presidencial de terça-feira no Estado de Iowa, segundo projeções da mídia norte-americana. Uma vitória de Obama era esperada no Estado tradicionalmente democrata, onde pesquisas de opinião anteriores ao pleito de terça-feira já o mostravam na frente de McCain. Iowa geralmente tem votado nos candidatos democratas à Presidência nos últimos anos, mas apoiou o presidente George W. Bush em 2004. O resultado positivo do democrata em Iowa lhe concede os sete votos do Colégio Eleitoral, aproximando-o dos 270 votos necessários para vencer a eleição presidencial dos Estados Unidos.