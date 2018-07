Projeções do eBay decepcionam, ações caem

A companhia de comércio virtual projetou lucro entre 0,61 e 0,63 dólar por ação e receita de 3,8 bilhões a 3,9 bilhões de dólares no segundo trimestre.

Analistas esperavam lucro de 0,66 dólar e receita de 3,95 bilhões de dólares, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

No fim do mês passado, o eBay apresentou agressivas metas de crescimento para os próximos três anos, baseadas em planos de expansão internacional e ampliação do foco em comércio por meio de plataformas móveis.

A companhia está investindo pesadamente nessas iniciativas e esses gastos podem ser reponsáveis pela projeção de lucro no segundo trimestre mais fraca do que o esperado, disse o analista de renda variável R.J. Hottovy, da Morningstar.

"Esses investimentos estão preparando o futuro então devem ser interpretados positivamente, mesmo se vierem às custas do lucro no curto prazo", acrescentou Hottovy, que destacou que as projeções do eBay para o acumulado do ano permanecem inalteradas.

O papel do eBay caiu mais de 1,5 por cento para 56,10 dólares no after-market nesta quarta-feira.

A companhia também anunciou lucro de 829 milhões de dólares, ou 0,63 dólar por ação no padrão contábil não-GAAP, no primeiro trimestre, frente a 725 milhões de dólares, ou 0,55 dólar por ação, no mesmo período no ano anterior.

A receita ficou em 3,75 bilhões de dólares, contra 3,28 bilhões de dólares no ano anterior.

A expectativa era de que o eBay lucrasse 0,62 dólar por ação no primeiro trimestre e registrasse receita de 3,76 bilhões de dólares, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

O lucro no padrão GAAP ficou em 0,51 dólar por ação.