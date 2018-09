Projeções indicam vitória de Obama na Carolina do Norte

Projeções indicam que o senador Barack Obama foi o vencedor das primárias democratas do Estado americano da Carolina do Norte, realizadas nesta terça-feira. Obama era o favorito na disputa contra a senadora Hillary Clinton no Estado, onde estavam em jogo um total de 115 delegados. Uma vitória era importante para que Obama pudesse contradizer a tese de Hillary de que ela é a candidata mais apta entre os dois a vencer nos grandes Estados, que serão decisivos durante a eleição geral para a Presidência dos Estados Unidos. Ainda não se sabe qual a margem exata da provável vitória de Obama sobre a rival, para que se tenha uma idéia clara do que o seu êxito no Estado representou em relação à disputa como um todo. Eleitores fiéis Cerca de um terço dos eleitores da Carolina do Norte são negros, um grupo de votantes que têm sido fiel à candidatura de Barack Obama. As sondagens também mostraram que tanto Hillary quanto Obama mantiveram seus eleitores cativos, mas tiveram pouco sucesso em conquistar os grupos fiéis ao adversário. Obama teria tido um desempenho muito inferior ao da rival junto aos votantes brancos, de origem trabalhadora e de escolaridade média. E Hillary teria tido um desempenho pífio entre os eleitores negros. Hillary ainda é a favorita para vencer a primária de Indiana, também realizada nesta terça-feira, onde estaria liderando as contagens iniciais de votos. A vitória na Carolina do Norte cresce em importância para Obama, visto que Hillary é a favorita para vencer a maior parte das próximas seis prévias democratas que serão realizadas até junho. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.