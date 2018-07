Projeções mostram Berlusconi à frente no Senado italiano

As projeções nos canais de televisão RAI, Sky, Mediaset e LA 7 eram o contrário das previsões anteriores de pesquisas telefônicas que mostraram que a centro-esquerda assumiria liderança forte em ambas as casas do Parlamento.

A mudança nas projeções teve um impacto imediato sobre os mercados, que subiram mais cedo na esperança de um governo forte e estável liderado pela centro-esquerda.

Esse governo, provavelmente apoiado pelo primeiro-ministro tecnocrata de saída, Mario Monti, é visto como a melhor garantia de medidas para combater uma recessão profunda e o crescimento estagnado.

O objetivo de Berlusconi é ganhar poder suficiente no Senado para paralisar um governo liderado pela centro-esquerda.

As pesquisas telefônicas iniciais nos canais Sky e Rai, após a votação terminar às 11h (horário de Brasília), mostraram que a centro-esquerda de Pier Luigi Bersani estava 5 a 6 pontos à frente da centro-direita no Senado e na Câmara, com o movimento anti-governo do comediante genovês Beppe Grillo em terceiro lugar.

Mas as projeções iniciais no canal RAI, com base em uma pequena amostra do eleitorado de 47 milhões, mostraram a coalizão de Berlusconi, que inclui a federalista Liga Norte, à frente de Bersani no Senado por pouco mais de 2 pontos percentuais. As projeções ainda colocavam Grillo em terceiro.

As leis eleitorais da Itália garantem uma forte maioria na Câmara ao partido ou coalizão que ganhar a maior parte dos votos nacionais.

Mas no Senado, eleito em um modelo de região por região, é mais complicado e o resultado definido em quatro regiões importantes. Projeções do LA 7 mostraram Berlusconi vencendo em três delas: Lombardia, Sicília e Campania.

A projeção da RAI mostrou Berlusconi fortemente à frente na rica região da Lombardia, com 31,6 por cento contra 29,4 por cento para a centro-esquerda, com Grillo em 24,9 por cento.

A Itália, terceira maior economia da zona do euro, é fundamental para a estabilidade da união monetária.

Uma campanha amarga, disputada principalmente sobre questões econômicas, foi acompanhada de perto pelos mercados financeiros, preocupados com o risco de um retorno do tipo de crise da dívida que levou a zona do euro para perto do desastre e levou o tecnocrata Monti ao cargo, substituindo Berlusconi, em 2011.

Monti ajudou a salvar a Itália de uma crise da dívida quando os custos de empréstimos de Roma saíram do controle, mas as pesquisas e projeções sugerem que poucos italianos agora o veem como o salvador do país, em sua maior recessão em 20 anos.