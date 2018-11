Projeto agora segue para votação no Senado Depois de ser aprovado pela Câmara dos Deputados, o texto do novo Código Florestal segue para votação no Senado. O governo espera que essa etapa represente uma nova oportunidade para fazer ajustes. Se houver mudanças, o texto voltará para a Câmara. Caso contrário, seguirá para as mãos da presidente Dilma Rousseff, que poderá sancionar o texto, transformando-o em lei, ou vetá-lo.