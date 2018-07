Projeto ambiental une Corinthians e Palmeiras Dois dos maiores rivais do futebol brasileiro se uniram ontem em uma proposta ambiental. A Sociedade Esportiva Palmeiras se juntou ao Sport Club Corinthians Paulista no projeto Jogando pelo Meio Ambiente, iniciativa lançada em 2010 pelo Banco Cruzeiro do Sul, que tem como objetivo usar o futebol para promover a responsabilidade socioambiental com as grandes massas.