Projeto aumenta pena de tráfico de crack

O deputado Paulo Pimenta (PT-RS), autor do projeto, afirmou que está comprovado que o crack provoca danos psicológicos, neurológicos e físicos a partir da primeira vez em que é consumido. "A pena tem de ser proporcional ao efeito causado pela droga. O crack é quase um veneno", disse Pimenta.

O segundo projeto aprovado aumenta em dobro a pena do crime de venda ou fornecimento de produtos com componentes que causam dependência física e química (pena prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente de seis meses a dois anos), quando ficar comprovado que criança ou adolescente tenha utilizado o produto. O último projeto retira da Lei de Contravenção Penal a prática de vadiagem e de mendicância. Os três projetos seguem para votação pelos senadores.

A sessão extraordinária foi convocada após reunião de líderes em que ficou mantido o impasse em torno das medidas provisórias. Os deputados, governistas e de oposição, querem o cumprimento pelo governo do acordo de liberar recursos para obras nos municípios incluídos no Orçamento da União por meio de emendas parlamentares. Ou seja, apesar de estar mantido o impasse sobre a votação da agenda de interesse do governo - as MPs -, os deputados decidiram hoje votar três projetos de interesse dos próprios parlamentares.