Projeto busca envolver comunidade com a escola

Segundo ela, estudos e pesquisas sobre a importância dessa interação mostram que o envolvimento das famílias na educação de seus filhos e dependentes tem trazido uma série de benefícios para os estudantes, como a melhoria na capacidade de leitura, níveis mais altos de desempenho, maiores habilidades sociais e comportamentais e o aumento da probabilidade de conclusão do ensino médio.

É com esse intuito que o MEC tem tentado se aproximar de entidades religiosas, empresas e organizações não governamentais. O resultado dessa parceria foi mostrado no 1ª Seminário Internacional de Mobilização Social pela Educação, que reuniu de quarta-feira até hoje, 14, em Fortaleza, 500 participantes de todo o País. Durante os três dias do evento, comitês repassaram experiências de sucesso de projetos que conseguiram trazer as famílias para mais perto das escolas; "A comunidade tem que entender que a escola é o bem mais precioso que ela tem", diz Linda Goulart.

A assessora do MEC afirma ainda que as famílias têm o direito de cobrar seus direitos, mas também precisam exercer seus deveres para com a educação. E lembra que com a aproximação escola-comunidade todos ganham. "A escola quando se aproxima da família, sem preconceito, sabendo que vai encontrar uma família, muitas vezes desestruturada, de violência doméstica, de fome, de desemprego - e os professores têm que acreditar nisso, embora dê trabalho -, vai ver que aquela família tem algo a dar. Quando ela (família) é respeitada, quando se estabelece um diálogo com ela, ela passa a respeitar a escola também", ensina Linda.

Hoje, durante o último dia do seminário, Manoel Andrade, fundador da organização não governamental Programa de Educação em Células Educativas (Prece), emocionou a todos contando a história da entidade que nasceu numa velha casa de farinha de Pentecoste, no interior cearense, e conseguiu abrir as portas da universidade pública para jovens filhos de agricultores. Segundo ele, muitos desses jovens, hoje, são mestres e doutores, mas continuam de forma voluntária ajudando outros jovens de Pentecoste a ingressar no ensino superior.

O Prece tem como principal objetivo incentivar, apoiar e criar oportunidades para que crianças, adolescentes, jovens e adultos do Sertão do Ceará possam investir em seus estudos, concluir o ensino básico e ingressar na universidade. Foi criado em 1994 por sete adolescentes. E um deles conseguiu passar no vestibular da Universidade Federal do Ceará, um dos mais concorridos do País. "A proeza se espalhou pelo sertão e serviu de chamariz para outros jovens pobres como ele", comenta Manoel Andrade. Hoje, a Prece atende a mais de dois mil estudantes dos municípios de Pentecoste, Apuiarés, Paramoti, General Sampaio, Umirim, Fortaleza e Maracanaú. O desenvolvimento intelectual dos jovens das comunidades rurais criou uma geração de empreendedores.

As ações educacionais do Prece seguem a metodologia da aprendizagem cooperativa, em que cada estudante tem sua vocação valorizada e potencializada e ajuda os demais nos campos de conhecimento em que tem mais afinidade, ao mesmo tempo em que recebe ajuda dos demais nas áreas onde tem maiores problemas de aprendizado.