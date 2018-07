Projeto custou US$ 185 mi O projeto Encode, criado em 2003 para estudar o funcionamento do genoma humano, já consumiu US$ 185 milhões, financiados principalmente pelo Instituto Nacional de Pesquisas do Genoma Humano, nos Estados Unidos. Mais de 440 pesquisadores, de 32 laboratórios, participam dos trabalhos em vários países. Um dos principais líderes do consórcio é o pesquisador John Stamatoyannopoulos, da Universidade de Washington, um dos principais centros de pesquisa genômica do mundo.