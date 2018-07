Projeto da Eldorado é tema da 'Economist' O projeto Tietê - iniciativa que começou com a Rádio Eldorado em 1992 - ganhou neste mês matéria na revista The Economist. Intitulada O Tietê Prateado - Limpando um Esgoto a Céu Aberto, ela diz que, ao contrário de outras ações de infraestrutura no Brasil, a iniciativa da rádio sobreviveu à inflação e às mudanças políticas. Em 2011, o Projeto Tietê fez 20 anos e entrou em sua terceira fase, que vai até 2015, com dotação de US$ 1,05 bilhão. A primeira etapa, de 1992 a 1998, consumiu US$ 1,1 bilhão. Na segunda, entre 2000 e 2008, foram investidos US$ 500 milhões. Ao fim da terceira etapa, o índice de coleta de esgoto da Grande São Paulo deve passar dos atuais 84% para 87%.