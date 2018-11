Projeto da LDO prevê superávit primário de 3,3% do PIB até 2013

Para dar mais previsibilidade ao cumprimento das metas, elas foram fixadas em termos nominais. Para o setor público consolidado, o objetivo é um superávit primário de 125 bilhões de reais em 2011, sendo 81 bilhões de reais para o governo central e 7,6 bilhões de reais para as estatais.

O esforço fiscal restante, de 36,4 bilhões de reais, é o estimado para Estados e municípios.

O resultado pode ser reduzido com o abatimento de despesas do Programa de Aceleração do Crescimento, como já ocorre.

Em exposição de motivos do projeto, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão afirmou que as metas fiscais "foram estabelecidas tendo em vista as mudanças ocorridas no ambiente macroeconômico e a necessidade de o setor público responder a estas, fomentando a economia doméstica e estimulando a demanda agregada".

(Reportagem de Isabel Versiani)