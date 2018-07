Projeto de interior de loja da Apple pode ser marca registrada, diz corte da UE

A Apple buscou ampliar na Alemanha uma marca comercial que havia registrado nos Estados Unidos, o que foi inicialmente recusado.

O tribunal, respondendo a uma pergunta do Tribunal Federal de Patentes da Alemanha, disse que o projeto do interior de uma loja pode ser uma marca comercial, caso seja significativamente diferente de outras lojas do setor.

No entanto, a corte acrescentou que isso precisa ser avaliado em uma base caso a caso pela autoridade competente.

(Por Robert-Jan Bartunek)