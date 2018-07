Projeto de lei extingue pontuação no caso de multa leve

De acordo com agentes municipais e estaduais de trânsito, as multas leves representam de 2% a 3% da arrecadação total. Na capital paulista, diz um marronzinho da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), sua aplicação é ?raríssima?. O projeto, de número 327/09, foi apresentado no dia 15, dois dias antes do recesso de meio de ano do Senado, e está aguardando o recebimento de emendas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Ele altera o artigo 259 do CTB, que trata da pontuação das multas.

Segundo a justificativa apresentada pelo senador, ?o combate às pequenas falhas no trânsito precisa de medidas educativas e preventivas, mais do que de punições drásticas?. De acordo com o parlamentar, os motoristas profissionais são ?particularmente impactados? com os pontos das multas leves, acumulando mais facilmente o total de 20, que leva à suspensão automática da CNH. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.