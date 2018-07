Projeto de lei na Grécia eleva meta de déficit para 2012 A Grécia agora prevê um déficit orçamentário de 6,7 por cento do seu Produto Interno Bruto em 2012, em vez dos 5,4 por cento inicialmente previstos, segundo um projeto de lei, divulgado na terça-feira no site do Parlamento, que prevê novas medidas de austeridade.