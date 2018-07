Projeto de lei propõe recreio de 30 minutos

O projeto é de autoria do vereador Arselino Tatto, do PT, partido do prefeito Fernando Haddad. Segundo informou a assessoria do vereador, a lei valeria para todas as escolas do município, das redes estadual, municipal ou particular. Para garantir meia hora de recreio, alguns minutos poderiam ser retirados das aulas. O projeto justifica que um recreio mais longo resultaria em "maior aproveitamento na sala de aula".

O texto do PL indica que hoje o intervalo é de 15 minutos, mas não há uma definição oficial e a determinação cabe às escolas. O próprio Conselho Nacional de Educação, em relatório de 2003, não determina um tempo mínimo. Só define que o recreio não pode constar na carga horária do ano.

As Secretarias de Educação do município e do Estado informaram que não comentam projetos. O vice-presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo (Sieesp), José Lourenço, diz que as escolas particulares podem ter problemas para adequar jornadas dos professores.

"Pode complicar o andamento das escolas. Algumas unidades funcionam em três períodos", diz. "Sobre as cantinas, já temos orientações do Ministério da Saúde que são enviadas às escolas. É preciso conscientizar, não proibir, para que ele (o aluno) também não traga de casa."

A professora de Direito da USP, Nina Ranieri, que faz parte do Conselho Estadual de Educação, diz que o tempo de recreio não é competência legislativa. "A Câmara não pode fixar esse horário, é matéria concernente à organização pedagógica, de gestão interna." Sobre a proibição da venda de certos alimentos, Nina informa que, em tese, a lei, caso aprovada, só alcançaria os estabelecimentos municipais - que não possuem cantinas. / P.S.