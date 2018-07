Projeto depende de apoio de cientistas Para que o projeto tenha sucesso, os pesquisadores devem conhecer as opções de contrato de publicação em revistas científicas que permitam o acesso aberto. Ele pode ser feito de duas formas. O arquivamento em bancos de dados públicos de pesquisas que foram publicadas em revistas comerciais é a "via verde". A "via dourada" é quando a própria revista não cobra pelo acesso. Bianca Amaro, do IBICT, diz que as universidades estão orientando os pesquisadores a firmar contratos favoráveis. / M.L.