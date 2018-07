Projeto depende de colaboração de cientistas Para que o projeto tenha sucesso, os pesquisadores devem conhecer as opções de contrato de publicação em revistas científicas que permitam o acesso aberto. Bianca Amaro, do Instituto Brasileiro de Informação de Ciência e Tecnologia (IBICT), diz que "pesquisadores não se davam conta do que estava escrito na letra pequena dos contratos".