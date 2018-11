Projeto divulgado em ano eleitoral priorizou quantidade

Em vez de a experiência de seis anos da educação integral no ensino fundamental ser aproveitada agora para o novo projeto do ensino médio, o que ocorre é o contrário. É o novo programa, ainda a ser iniciado no próximo ano, que vai orientar as mudanças.

O motivo apontado é a forma de como o plano foi implementado, o que colaborou com seu esvaziamento e com o anúncio, para 2013, das mudanças. "Fizeram um projeto para impactar na quantidade, sem planejamento", afirma uma ex-integrante do primeiro escalão da Secretaria de Educação, que atuou no período posterior ao lançamento do projeto. "Não havia estrutura para isso, foi uma coisa imposta e a própria rede se ressentiu."

A ideia inicial dentro da secretaria era que se começasse o programa em no máximo cem escolas. Mas, em ano de eleição, preferiu-se já partir para 514 unidades. No governo de José Serra (PSDB), entre 2007 e 2010, o número de escolas de tempo integral foi caindo, mas, apesar de apresentar mais problemas, não morreu. Autor do projeto - ao lado do ex-secretário de Educação Gabriel Chalita (PMDB) -, Alckmin defendeu o programa novamente na última campanha. Depois de um ano de governo, preferiu pela reformulação.