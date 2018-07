Projeto é ''ilusão'', diz especialista

Para explicar, ele usa como exemplo a garagem construída perto do Hospital das Clínicas, na zona oeste de São Paulo, em iniciativa similar à do prefeito Gilberto Kassab (DEM). "O acordo com a empresa escolhida era de que na área próxima da garagem não haveria estacionamentos ou cobrança de Zona Azul. E não foi isso que aconteceu. Houve competição e o número de flanelinhas tornou o investimento inviável."

Apesar das garantias de Kassab de que isso não vai ocorrer, Hori lembra de casos anteriores. "Quem garante que o próximo gestor vai manter as regras?" Outro ponto levantado foi a localização das garagens. "Elas devem ser próximas dos locais em que as pessoas pretendem ir. Estar perto do metrô ou de um terminal de ônibus não é a solução, porque a população não tem essa cultura de trocar de meio de transporte."

O presidente da Associação Nacional de Estacionamentos Urbanos, Hélio Cerqueira Júnior, diz que cada vaga criada em um estacionamento vertical custa em média R$ 30 mil, sem o custo do terreno. "Não sei dizer se haveria retorno para os custos de investimentos, que são muito altos."