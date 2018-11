Projeto e salário cativam médico

O médico Sílvio Trevisan, de 48 anos, atua no Programa Saúde da Família (PSF) há apenas nove meses. Ele integra uma das duas equipes que atendem na Unidade Básica de Saúde (UBS) Alcina Pimentel Piza, no Grajaú, zona sul de São Paulo. Foi convidado para trabalhar no programa por uma entidade parceira da Secretaria Municipal de Saúde, a Associação Saúde da Família. Ela administra 49 das 434 UBS da capital. "O projeto e a proposta salarial me cativaram", conta.

Ele teve de diminuir o tempo que dedica a uma clínica de radiologia ? sua especialidade ? que tem duas unidades, em Guarulhos e em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

Agora, Trevisan só analisa imagens de raio-X aos sábados. De segunda a sexta-feira, é o médico generalista responsável por acompanhar cerca de mil famílias. "Cuido do pré-natal à geriatria. Nosso objetivo é desafogar o andar superior da assistência em saúde ? ambulatórios, hospitais e prontos-socorros."

Três dias da semana são dedicados a atender a comunidade em consultas individuais previamente agendadas. Cada período tem público específico: gestantes, idosos, crianças, adolescentes, mulheres e adultos.

As visitas domiciliares ocorrem em outro dia. "Essa é uma parte importante do nosso trabalho: a busca ativa. Vamos a casas de idosos, de quem tem dificuldade de locomoção, e chegamos até naqueles que resistem a ir ao posto", diz. "As pessoas ficam muito gratas."

Nas manhãs de quarta-feira, Trevisan reúne sua equipe para dar orientações e ouvir as demandas dos pacientes, que chegam por meio dos seis agentes comunitários de saúde ? cada um mora obrigatoriamente em uma das regiões atendidas pela UBS. "Eles têm o papel fundamental de acompanhar mais de perto a saúde de suas comunidades e nos trazem problemas e dúvidas."

À tarde, dá palestras sobre temas diversos, como sexualidade e doenças crônicas, e visita algumas instituições que ficam dentro de sua área de cobertura, como o asilo e a clínica de reabilitação de drogados.

Graduado em 1987 pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, Trevisan também comemora seu primeiro registro em carteira. "Aqui se trabalha muito, mas é das 8h às 17h. Antes eu era empresário, além de médico, e acabava levando preocupação para casa."

Nesses nove meses de PSF, conta que se sente muito mais próximo da medicina que idealizava na época de faculdade. "É uma experiência muito gratificante. Ficamos tão próximos da população que conhecemos vários pacientes pelo nome", diz, mais uma vez, usando o plural. Trevisan sabe que é apenas mais um médico da família a cuidar da saúde dos brasileiros.