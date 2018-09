Projeto exige câmera em casa de show em Cuiabá Um projeto de lei do presidente em exercício da Câmara Municipal de Cuiabá, vereador Advair Cabral (PDT), impõe que as casas de shows e boates da cidade instalem câmeras filmadoras no seu interior com objetivo de monitorar toda movimentação de clientes, para que em caso de conduta criminosa, as imagens possam ser utilizadas.