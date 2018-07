Projeto Glass is Good já recuperou 700 t de vidro A Diageo, produtora e distribuidora de bebidas alcoólicas, está estimulando a recuperação de embalagens de vidro em parceria com a ONG de reciclagem Vira-Lata. A empresa doou à ONG uma van para recolhimento das garrafas e já convenceu 21 clientes - entre restaurantes e afins - a participar da campanha Glass is Good, que recicla uma média de 70 toneladas de garrafas por mês. Desde outubro de 2010, 700 t foram recuperadas.