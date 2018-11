Projeto Guri lança site para elevar arrecadação Elder da Silva Souza tem 12 anos, mora em Pirassununga (SP). Estuda trompete, adora rock e música clássica. E já gravou com Arnaldo Antunes. Ele e outros meninos que estudam música por meio do Projeto Guri, uma ação do Governo do Estado de São Paulo que atende 51 mil alunos no interior do Estado, participaram da mais nova iniciativa para conseguir financiamento de pessoas físicas ao projeto educacional: o site Mixer Guri (www.mixerguri.org.br), plataforma que permite ao internauta montar uma música ao custo que poderá variar de R$ 0,50 a R$ 16.