Projeto leva 8 mil crianças para conhecer o mar em SP

Depois de até 10 horas de viagem, 240 crianças de seis cidades paulistas chegaram nesta segunda-feira, 7, em São Vicente, na Baixada Santista (SP), onde viram o mar pela primeira vez. Elas fazem parte do projeto "Caravanas do Conhecimento - Interior na Praia" que esse ano vai levar 8 mil crianças de 9 a 11 anos que moram em 194 municípios do interior do estado para passarem cinco dias em 13 cidades do litoral. Organizadas pela Secretaria de Estado da Educação e pelo Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal (Cepam), da Secretaria de Economia e Planejamento, as viagens acontecem durante as semanas de 7 a 11, 14 a 18, e 21 a 25 de janeiro. A secretaria adjunta de Educação de São Vicente e coordenadora do programa na cidade, Vera Teresa Vaz, afirma que ficou muito emocionada ao ver as crianças na praia do Itararé, no início desta tarde. "Vendo o olhar, o prazer, os gritinhos e alegria deles, todo o trabalho da montagem da infra-estrutura compensa. O que eles mais falam é como o mar é salgado e bonito", conta. Em São Vicente, as crianças estão hospedadas em uma escola a uma quadra da praia onde, todas as manhãs, terão lazer e aulas de surfe. À tarde, o grupo fará passeios aos pontos turísticos e históricos da cidade. As crianças também visitarão uma fábrica de sorvetes, onde haverá degustação, e irão ao shopping assistir a uma sessão de cinema. "À noite, após o jantar, haverá dinâmicas e teatro com o tema do projeto esse ano, o meio ambiente", completa Vera.