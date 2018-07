Projeto livra motorista da multa do rodízio em SP A Câmara Municipal de São Paulo aprovou na noite de quarta-feira um projeto de lei, do vereador Mario Covas Neto (PSDB), que acaba com a multa aplicada aos motoristas infratores do rodízio municipal de veículos. A proposta cria uma advertência por escrito, livre de encargos financeiros, para os infratores. O benefício será válido só para os não reincidentes da infração nos 12 meses anteriores.