Projeto Mata Viva chega a Rio Verde A Basf lança hoje, em Rio Verde (GO), o ônibus itinerante do Projeto Mata Viva, que vai percorrer o País nos próximos meses. Conforme a empresa, o objetivo do projeto é sensibilizar a população sobre a importância da preservação dos recursos naturais. Em cada parada, são apresentados espetáculos teatrais com temas relacionados ao meio ambiente e à cultura. O ônibus fica em Rio Verde até o dia 14.