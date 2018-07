Projeto multa vendedor de arma de brinquedo A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou nesta quinta-feira (20) projeto que reforça a proibição da venda de arma de brinquedo e cria multa de R$ 18 mil para a loja que for flagrada vendendo revólver e pistola de mentira - elas também podem ser fechadas. O projeto do deputado André do Prado (PR) depende de sanção do governador Geraldo Alckmin (PSDB), mas pode ser vetado - o Estatuto do Desarmamento já estabelece essa proibição, mas sem fixar punições. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo