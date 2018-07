Projeto nos EUA transforma armas em joias

Um projeto pioneiro em Newark, no Estado americano de Nova Jersey, vem transformando armas ilegais retiradas das ruas da cidade em joias.

O metal das armas e das balas recolhidas é fundido e moldado em pulseiras e braceletes pela designer Jessica Mindich.

Parte da arrecadação com a venda das peças, batizadas de Coleção Calibre, é destinada ao departamento de polícia da cidade, que utiliza o dinheiro para ajudar a financiar um programa que troca armas por dinheiro.

O projeto vem sendo implementado em um momento em que a questão do porte de armas ocupa o topo do noticiário e das prioridades políticas em Washington, por conta do recente massacre na escola primária Sandy Hook, em Newtown, Connecticut, no qual 26 crianças e professores foram mortos por um atirador.

Segundo o diretor da polícia de Newark, Samuel Demaio, no ano passado foram retiradas de circulação 855 armas ilegais na cidade, que viu pela primeira vez em vários anos uma redução no número de assassinatos.

"Há definitivamente uma correlação entre tirar armas das ruas e a queda nas taxas de assassinatos e tiroteios", afirma Demaio.

Desde o início do projeto para transformar armas em joias, mais de US$ 20 mil já foram destinados à polícia por esse meio.