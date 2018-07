Projeto obriga Anac ter espaço na web para reclamação A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou na manhã desta quarta-feira um Projeto de Lei do Senado, que poderá obrigar a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) a manter em sua página na internet espaço para receber reclamações e denúncias de passageiros contra companhias aéreas. A ideia é que as informações prestadas pelos usuários de transporte aéreo sejam usadas para divulgação de indicadores de desempenho das empresas e dos aeroportos.