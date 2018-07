Projeto pioneiro surgiu há 10 anos, no Estado do Rio

Qualquer estrutura colocada no mar forma um ecossistema ao seu redor e atrai peixes - e, com eles, os pescadores. O risco provocado pela atividade pesqueira próxima a uma base petrolífera na Bacia de Campos fez a Petrobrás buscar alternativas e propor ao Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (Coppe), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a instalação dos recifes em uma área afastada de 20 mil metros quadrados, a 8 km da costa e a 30 m de profundidade.

Com uma estrutura de aço feita de sucata de equipamentos da indústria petroleira, dezenas de tubos de aço e estruturas de concreto atraíram organismos marinhos, monitorados pelo Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira.

O biólogo Ricardo Coutinho, pesquisador titular do Instituto, afirma que o projeto ajudou os pescadores e abriu caminho para novos empreendimentos. "Começamos do zero e quem começa agora tem essa referência, com custo menor", afirma.

Segundo o Ibama, além do projeto no Pontal do Paraná, há dois outros em estágio avançado no País. Em Paraty (RJ), um pequeno recife que aguarda o licenciamento tem como principal função a educação ambiental. Na costa de Vila Velha (ES), um projeto para pescadores locais está em fase de implementação. / B.D.