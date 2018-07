Projeto planta 8 milhões de mudas em 26 anos

De fala contida e gestos suaves, o mineiro Gelson Candiá, de 56 anos, cuida de um berçário especial. Por suas mãos passam cerca de 2 mil novas vidas por dia: são as mudas de espécies nativas da Mata Atlântica que serão usadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Smac) para reflorestar mais de cem pontos de áreas degradadas. Candiá é um dos quase mil trabalhadores que participam do projeto Mutirão Reflorestamento, que em 26 anos plantou 8 milhões de mudas.

A secretaria mantém cinco viveiros na cidade, com capacidade anual de produção de 1 milhão de mudas. No berçário da Fazenda Modelo, em Guaratiba, zona oeste do Rio, o maior deles, Candiá faz a chamada repicagem: transfere das sementeiras para recipientes individuais, uma a uma, as sementes recém-germinadas, que medem não mais do que 3 a 5 centímetros.

"Para ela pegar legal, tem de tratar com carinho", diz o ex-pintor, que até trabalhar no projeto nunca tinha se interessado por plantas. Ele explica a técnica que vem aplicando há 12 anos. "Eu penso em coisas positivas, canto o que vem na cabeça, converso com elas. E trato todas com igualdade. Não tenho uma preferida."

Ali são criadas mudas de ipê, pau-brasil, jequitibá, ingá e mamão do mato, entre mais de 150 espécies nativas. Há também espécies exóticas, como as acácias - leguminosas de rápido crescimento, que inibem a proliferação do capim e servem para preparar a área a ser reflorestada. As plantas ficam de três meses a um ano nos viveiros antes de seguirem para as encostas, áreas de restinga e manguezais.

As 8 milhões de mudas plantadas desde o início do projeto estão em 160 pontos de reflorestamento e recuperaram 2,8 mil hectares (18 vezes o tamanho do Parque Ibirapuera) de áreas anteriormente degradadas. Neste ano, a Smac construirá uma nova unidade de produção, a Usina Verde, que dobrará a capacidade atual de criação de mudas.