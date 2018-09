Projeto Pomar, em SP, completa 12 anos O projeto Pomar Urbano completou ontem, no primeiro dia da primavera, 12 anos de atividades com o objetivo principal de recuperar as margens do Rio Pinheiros, em São Paulo. A iniciativa foi lançada em 1999, durante o governo Mario Covas (PSDB), pelo Jornal da Tarde, do Grupo Estado, e contou com empresas parceiras.