Projeto prevê análise de areia de praia

Autor do projeto, o 1º secretário da Casa, deputado Carlinhos Almeida (PT), acredita que o texto - aprovado por unanimidade - será sancionado. ?Eu vou fazer um contato com a Casa Civil, quero conversar com o governador. Espero que tenha sensibilidade porque é um problema grave?, disse.

Ex-vereador em São José dos Campos, Almeida afirma que propôs a lei em março do ano passado, após ser procurado por ambientalistas do Vale do Paraíba. ?Eles estavam preocupados com a situação do litoral norte e sugeriram algumas medidas para limpeza da areia. Se a gente conseguir que a Cetesb faça uma avaliação, damos um primeiro passo para sensibilizar os administradores municipais e os cidadãos que jogam lixo na praia.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.