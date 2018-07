Projeto prevê aulas sobre o Holocausto na rede municipal

O projeto, de autoria do vereador Floriano Pesaro (PSDB), dispõe a inclusão de noções sobre o Holocausto na disciplina de história ministrada nas escolas da rede municipal de ensino no município de São Paulo e de outras províncias.

A justificativa do projeto, que vai de acordo com uma resolução da Organização das Nações Unidas (ONU), diz que "vários países, incluindo Grã-Bretanha, Itália e Alemanha, já consideram o dia 27 de janeiro o dia da memória às vítimas do Holocausto porque nessa data, em 1945, os soviéticos liberaram os presos do campo de concentração de Auschwitz - Birkenau, na Polônia.".

O texto diz ainda que "a resolução rejeita qualquer questionamento sobre a existência do Holocausto e enfatiza o dever dos Estados-membros de educar futuras gerações sobre o horror do genocídio e condena todas as manifestações de intolerância ou violência baseadas em origem étnica e de credo".