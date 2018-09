Projeto prevê 'banheiro família' em shoppings de SP

A ideia é que, se um pai estiver sozinho com a filha, por exemplo, e precisar levar a menina no banheiro, usará esses novos locais - em vez de fazer a criança entrar no banheiro masculino. O projeto exige que os banheiros só possam ser usados por meninos e meninas de até 10 anos acompanhados dos pais.

O acesso ao "banheiro família" terá de ser gratuito. Os shoppings e supermercados seriam multados em R$ 5 mil, caso a lei não fosse cumprida. Na reincidência, poderiam perder o alvará de funcionamento. Novas construções só seriam aprovadas caso cumprissem a regra. A Associação Brasileira de Shoppings (Abrasce) foi procurada para comentar a proposta, mas não respondeu. Já a assessoria de Imprensa da Associação Paulista de Supermercados (Apas) disse que a entidade não comenta projetos de lei que ainda não foram aprovados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.