Projeto prevê busca imediata de desaparecidos em SP Um projeto de lei protocolado na segunda-feira na Assembleia Legislativa de São Paulo obriga a polícia a iniciar a busca de crianças, adolescentes e pessoas portadoras de deficiência imediatamente após a notificação do desaparecimento. Também estabelece que, em todos os casos, a procura só poderá ser interrompida quando a pessoa for encontrada. Os familiares e responsáveis pela notificação ficam obrigados a comunicar imediatamente os órgãos policiais, caso a pessoa retorne ou seja achada. Conforme dados da Polícia Civil, desaparecem em média 11 pessoas por dia no Estado.