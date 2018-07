Projeto prevê compra de remédio a preço de custo Aposentados pelo Regime Geral da Previdência Social, portadores de doenças crônicas graves e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) poderão comprar medicamento a preço de custo nas farmácias e drogarias. As empresas poderão abater o desconto da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ). É o que propõe o projeto de lei do ex-senador Marcelo Crivella (PRB-RJ) aprovado nesta terça-feira na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE). O texto terá ainda que ser examinado pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS).