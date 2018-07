Projeto prevê plástica após mastectomia

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou projeto de lei que obriga profissionais que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a proceder à plástica reparadora nas mulheres submetidas a cirurgia para tratamento de câncer na mama. Como o projeto foi aprovado em decisão terminativa, será submetido aos deputados, sem ser votado no plenário do Senado, se não houver recursos contrário de pelo menos nove senadores.

A plástica só não será realizada se houver contraindicação médica ou recusa da paciente. Autora da proposta, a senadora Vanessa Grazziotin (PC do B-AM) lembrou que uma lei em vigor assegura no SUS a cirurgia plástica reparadora na mama em caso de câncer.

O projeto inova ao prever a simultaneidade da cirurgia reparadora e a plástica. A relatora, senadora Ângela Portela (PT-RR), disse que mais de 20 mil mulheres aguardam a reconstituição da mama pelo SUS.