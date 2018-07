Projeto problemático na Guiné perdeu urgência para Vale-Goldman

"Acredito ser difícil para a Vale investir ao mesmo tempo nos dois projetos, pois poderia exigir um desembolso de capital muito alto da empresa", disse o analista Marcelo Aguiar, do banco de investimentos.

Em 2010, a maior produtora de minério de ferro do mundo fez acordo com a BSG Resources para adquirir cerca de um quarto das reservas de uma das maiores áreas de exploração de ferro do mundo.

A Vale já desembolsou 500 milhões de dólares para adquirir fatia no projeto Simandou; ainda faltam 2 bilhões de dólares para pagar ao sócio.

O acordo foi realizado após a Vale tentar por quase uma década aval das autoridades brasileiras para levar adiante Serra Sul, projeto em Carajás com capacidade de 90 milhões de toneladas, o maior da história da empresa.

Assim como outras mineradoras, a Vale passa por um momento de cautela, diante de volatilidade do preço do minério e de dúvidas acerca da demanda pelo produto. A Vale anunciou que deve adiar alguns de seus projetos, como Kronau, de potássio no Canadá.

"O investimento da Vale em Simandou também parece ter perdido um pouco de urgencia com a obtenção da licença preliminar pra Serra Sul", afirmou Aguiar.

O projeto no país africano prevê o desenvolvimento da mina de Zogotá e de usina de processamento no sul de Simandou, com capacidade de 15 milhões de toneladas anuais e start-up previsto para o primeiro semestre deste ano.

A Vale diz que aguarda definições políticas na Guiné para levar Simandou adiante.

O governo de Guiné aprovou recentemente um novo código de mineração que eleva a participação do Estado em projetos do setor de 15 por cento para 35 por cento. O governo também disse que planeja mudar uma série de cláusulas fiscais em seu código de mineração após discussões com empresas e investidores.

Em abril do ano passado, o presidente da Guiné, Alpha Conde, cancelou o projeto de uma estrada de ferro acordado inicialmente com a Vale e disse que abriria o contrato para ofertas mais competitivas.

NEGOCIAÇÕES COM BTG

O governo da Guiné disse que estava consultando o banco BTG Pactual e B & A, uma empresa formada pelo banco e o ex-presidente da Vale Roger Agnelli, para o financiamento da linha férrea que ligaria Simandou ao porto.

A presidência do país africano disse ainda que as negociações não representam uma ameaça para os blocos de Simandou operados pela joint venture entre BSG e Vale.

A Vale tinha oferecido pagar 1 bilhão de dólares para a reconstrução de uma estrada de ferro de 640 quilômetros, conectando a cidade de Kankan, no interior, à capital costeira Conacri.

A aproximação entre o governo da Guiné com o BTG foi mal vista pelo sócio da Vale, que teria ameaçado de processar o banco.

O governo da Guiné respondeu que a ameaça de processar o banco de investimentos BTG Pactual por supostas negociações com o governo do país africano foi considerada insultuosa, fantástica e contraditória.

"As alegações são ao mesmo tempo um insulto, fantástico, e contraditórias", disse o ministro de Minas Mohamed Lamine Fofana, em um e-mail enviado à Reuters pela Presidência da Guiné.

"As negociações em curso entre o Estado e os parceiros potenciais estão acontecendo de uma forma perfeitamente legal, aberta e transparente", disse ele.

(Reportagem de Sabrina Lorenzi, no Rio de Janeiro, e Saliou Samb, em Conakry)