Projeto proíbe música em ônibus de Sorocaba (SP) Usuários do transporte coletivo de Sorocaba (SP) serão proibidos de ouvir música nos ônibus urbanos, a menos que usem fones de ouvido. Um projeto de lei aprovado pela Câmara veda o uso de aparelhos de som ou celulares no modo alto-falante no interior dos coletivos. Os infratores podem ser multados em R$ 50 e ainda serão desembarcados compulsoriamente.