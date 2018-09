Projeto promete reduzir tempo de voo dos aviões

No novo conceito CNS/ATM de navegação aérea, que será implementado pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), a rota da aeronave não é delimitada por auxílios de solo, mas, sim, orientada por satélites.

A chamada Navegação Baseada em Performance, ou PBN (do inglês Performance Based Navigation), redesenha e otimiza a estrutura dos trajetos de navegação, permitindo que o caminho percorrido entre um aeroporto e outro seja mais reto e direto.

Com o novo sistema, as aeronaves não precisarão mais fazer curvas e desviar da direção da cidade-destino entre os auxílios baseados na superfície para alcançar seus destinos e voarão diretamente de um ponto para o outro. O número de alternativas para novas rotas do gênero vão agilizar os pousos e decolagens, ajudando a desobstruir os terminais aéreos.

As vantagens para o novo sistema de navegação, segundo a Aeronáutica, são rotas menores, menos gastos de combustível, menos emissões de poluentes, pousos de precisão por satélites, aproximações com descida contínua, maior flexibilidade de voo e trajetórias de voo muito mais precisas.