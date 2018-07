Projeto proporciona intercâmbio rural Começa neste sábado o 2º Intercâmbio da Juventude Rural, uma iniciativa de 11 organizações não-governamentais (ONGs) que trabalham com projetos de educação no campo. Até o fim do ano, cerca de 120 jovens agricultores familiares de todo o País devem participar do intercâmbio. O objetivo é o de que estes jovens agricultores passem duas semanas em outra comunidade e conheçam as diferentes realidades sociais em outros meios rurais brasileiros. Cada organização vai enviar dez jovens e receber outros dez.