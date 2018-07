Projeto que acaba com Exame da Ordem volta para CCJ O plenário da Câmara dos Deputados rejeitou um requerimento de urgência para o projeto que acaba com a obrigatoriedade do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para o exercício da profissão de advogado. Com isso, a proposta voltará para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Foram 233 votos contrários a urgência, 145 favoráveis e 6 abstenções.