Projeto que cria proteção a juízes está parado há 8 anos Um projeto de lei criando um programa especial de proteção a juízes ameaçados está na fila de votação desde 2003 na Assembleia Legislativa de São Paulo. Após o assassinato da juíza Patrícia Lourival Acioli, da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, executada com 21 tiros quando chegava em casa na última quinta-feira, o projeto paulista voltou à ordem do dia. A expectativa da deputada Maria Lúcia Amary (PSDB) é de que a proposta seja votada ainda neste mês.