Projeto quer proibir modelos muito magras em desfiles As modelos muito magras não poderão participar de desfiles de moda nem de qualquer outro tipo de evento com finalidade comercial ou promocional. O peso exigido será o correspondente ao Índice de Massa Corporal (IMC) acima de 18. É o que determina o projeto de lei do senador Gerson Camata (PMDB-ES), aprovado hoje na Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação do Senado. O texto terá ainda de ser examinado pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS), onde receberá decisão terminativa, o que significa que, se não houver recurso, será encaminhado à Câmara, sem necessidade de ser votado no plenário do Senado. A relatora, senadora Rosalba Ciarline (DEM-RN), disse que a proposta é "uma ação de solidariedade à juventude do País". A senadora diz que os padrões de beleza difundidos, contribuem para a valorização social da anorexia, como é chamado o transtorno psicológico que leva suas vítimas a rejeitarem alimentos na busca desenfreada por um corpo cada vez mais magro. "O predomínio da anorexia é evidente na indústria da moda, que associa beleza a imagem de corpos esquálidos", defendeu. Camata apresentou o projeto após a morte da modelo Ana Carolina Reston Macan, de 21 anos, em 2006, por complicações decorrentes da anorexia. Segundo ele, foi essa morte que provocou a atenção das autoridades e da sociedade para a "necessidade de uma revisão crítica das exigências do mundo da moda".