Projeto quer tornar a Dutra sustentável O Grupo CCR, um dos maiores concessionários de infraestrutura da América Latina, anunciou o projeto da primeira rodovia sustentável do Brasil. O alvo é a Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo e Rio de Janeiro. O lançamento do Projeto Estrada Sustentável foi realizado durante o seminário Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável, no Píer Mauá, centro do Rio.