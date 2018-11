Projeto recupera Rio das Velhas em Minas Gerais

Neste mês, o projeto organiza a Expedição pelo Velhas 2009 - Encontros de um Povo com sua Bacia, que começou na última sexta e vai até 6 de junho. Haverá atividades culturais, navegação, educação ambiental, oficina, debates e miniexpedições. O objetivo da expedição é integrar as diferentes culturas da região. ?O Rio das Velhas nos deu régua e compasso para fazermos um movimento amplo de mudança?, diz o fundador e coordenador do projeto, Apolo Heringer Lisboa. Ele considera que foram alcançados bons resultados, mas muito precisa ser feito.

Em 2003, o projeto organizou a Expedição Manuelzão, que percorreu os 804 quilômetros do curso d?água e mobilizou moradores dos 51 municípios da bacia para a importância de recuperar o rio. A iniciativa resultou na Meta 2010, com o objetivo navegar, nadar e pescar no Rio das Velhas, em sua passagem pela região metropolitana de Belo Horizonte, até o ano que vem. Segundo o secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas, José Carlos Carvalho, os investimentos para a recuperação da bacia somam R$ 1,4 bilhão - R$ 600 milhões já foram investidos e o restante será aplicado até 2010. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.