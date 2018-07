Projeto sobre reajuste salarial sai da pauta na Alerj

Inicialmente, somente duas emendas seriam apresentadas. Os deputados que apoiam o movimento dos grevistas esperam conseguir com elas as duas principais reivindicações dos militares: elevação do piso de R$ 950 para R$ 2 mil e o pagamento de vale-transporte. Outros parlamentares, no entanto, também sugeriram mudanças ao projeto.

Depois de passar pelas comissões, o texto, para entrar em vigor, precisará ser aprovado em 1ª e 2ª seções e também da sanção do governador Sérgio Cabral (PMDB). Durante a inauguração das novas instalações de uma maternidade, Cabral disse que tem compromisso com a recuperação salarial dos bombeiros, mas não pode deixar de lado a "responsabilidade com o equilíbrio das contas públicas". "Tenho certeza de que os parlamentares também pensam assim", disse.