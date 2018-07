Projeto sobre royalty prevê redução maior da fatia da União A proposta do senador Vital do Rego (PMDB-PB) sobre os royalties do petróleo reduzirá para 42 por cento a fatia da União na participação especial arrecadada pelo governo na exploração dos poços mais produtivos, disse o senador Wellington Dias (PT-PI) nesta terça-feira.