Projeto tenta reabrir estrada que corta parque ao meio

O alerta de redução do número de onças no Parque Nacional do Iguaçu foi feito em um momento em que o parque passa por uma discussão vista por muitos ambientalistas como uma nova ameaça: a possibilidade de reabertura da estrada do Colono.

Com 18 quilômetros, ela cortava ao meio o Parque Nacional do Iguaçu, no oeste do Paraná. Foi fechada em 2001 por ordem da Justiça Federal, por ameaçar a integridade do parque e a segurança nacional pela proximidade da tríplice fronteira, entre Brasil, Argentina e Paraguai. Desde então, foi praticamente tomada pela vegetação nativa.

Um projeto de lei do deputado federal Assis de Couto (PT/PR), que está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e deve ser votada no retorno do expediente em agosto, estabelece a reabertura do trajeto como uma “estrada-parque”. Segundo ele, seria algo diferente do que era no passado. “Não poderá passar caminhão, não será asfaltada, os carros serão fiscalizados”, diz.

Para os pesquisadores que trabalham no local, a reabertura trará riscos ao ambiente. “A gente não vê mais indícios de que naquele local havia uma estrada. A área foi recuperada. Se reabrir, vai dividir a unidade em duas. Além de causar um efeito de borda (a vegetação que fica, como o nome diz, na borda de um corredor ou fragmento é mais afetada pelas perturbações externas), a estrada pode trazer todos os agravantes do fluxo de pessoas, além de mais caçadores”, afirma Ronaldo Morato, do ICMBio.

Marina Xavier, que identificou as onças do parque com as armadilhas fotográficas, conta que, durante o monitoramento, foram observados dois novos indivíduos que nunca tinham sido vistos antes – e bem no local onde passaria a estrada. “Provavelmente são dois animais que nasceram no parque sem o nosso conhecimento, o que é um sinal bom, de que a população está se reproduzindo. Mas justo quando vemos um indicativo de recuperação, surge uma nova ameaça.”